بوتين وبزشكيان یؤکدان استمرار الاتصالات والتعاون بين روسيا وإيران

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي بينهما يوم الاثنين، على استمرار الاتصالات والتعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن بوتين وبزشكيان تباحثا هاتفيا يوم الاثنين، "وقد عبرا عن ارتياحهما للمستوى العالي من علاقات حسن الجوار القائمة بين موسكو وطهران، مع التاكيد على استعداد الجانبين لمواصلة العمل على تعزيز هذه العلاقات".

من جانبه، هنأ بوتين مجددا الرئيس الايراني المنتخب، و"تمنى له النجاح في المسؤولية الكبيرة التي تنتظره، فضلا عن الرفاهية والازدهار للشعب الإيراني"، بحسب إرنا.

وأشاد الرئيس الروسي بمستوى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا ، متطلعا الى استمرار هذه العلاقات خلال فترة رئاسة بزشكيان.

كما أشار بوتين إلى التعاون الموسع بين إيران وروسيا، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، داعيا الرئيس الايراني المنتخب لحضور القمة المقبلة لمجموعة البريكس في كازان، كما أكد استعداد روسيا للتوقيع على اتفاقية تعاون شامل مع ايران، على هامش هذه القمة.

وأعرب بزشكيان عن تقديره لرسالة التهنئة التي تلقاها من بوتين، وقال : إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع دولة روسيا الصديقة والجارة، وسنعمل بلا شك على تعزيز هذه الأواصر".