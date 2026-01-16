البرهان: المعركة في السودان مستمرة ولن تنتهي إلا بنهاية التمرد

جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الجمعة، التأكيد على استمرار المعركة ضد قوات الدعم السريع في بلاده، مشددا على أنها "لن تنتهي إلا بنهاية التمرد".

جاء ذلك في كلمة للبرهان، عقب صلاة الجمعة، بمنطقة عد بابكر، شرقي العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.

وقال البرهان، إنه "يجب علينا نحن السودانيين؛ من قبائل ومجتمعات وطرق صوفية، كلنا أن نتماسك ونتكاتف لنحمي ونحرس بلادنا".

وأضاف: "العدو يتربص ببلادنا في كل مكان، ومازال التربص قائما، ومازالت معركتنا؛ معركة الكرامة، مستمرة (ضد الدعم السريع)".

وأردف البرهان: "نحن دائما نقول إن هذه المعركة لن تنتهي إلا بنهاية التمرد، لذلك يجب أن ينتهي التمرد وداعموه جميعا".

وشدد على أن الشعب السودان "لحمة واحدة، ولا يرضى الظلم والذل والمهانة، كما لا يرضى أن يأتي أناس ليفرضوا عليه حلولا أو قيما".

وتابع البرهان: "نحن لدينا قيمنا وأخلاقنا وأعرافنا، ولن نقبل أن يُفرض ويُملى علينا ما يُخرّب قيمنا".

ومنذ أبريل 2023، تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.