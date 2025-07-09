الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء، عن افتتاح مكتب له داخل برج ترامب في مدينة نيويورك معززا حضوره على الأراضي الأمريكية قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو خلال فعالية في مانهاتن: "الفيفا منظمة عالمية، ولكي تكون عالمية، يجب أن تكون حاضرة محليا، وأن تكون متواجدة في كل مكان، ولذلك يجب أن يكون مقرنا في نيويورك".

وأضاف: "لذا، نفتتح اليوم مكتبا للفيفا هنا في برج ترامب".

وكان الاتحاد الدولي نقل سابقا قسمه القانوني إلى ميامي، حيث يعمل أيضا جميع الموظفين المشاركين في التنفيذ التشغيلي لكأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الولايات المتحدة، وكأس العالم 2026.

وتعزز هذه الخطوة العلاقات بين إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحضر إنفانتينو حفل تنصيب ترامب في وقت سابق من هذا العام، وظهر إلى جانب الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي، وانضم إليه في زيارة حديثة إلى قطر والسعودية.

وأضاف إنفانتينو الذي كان يتحدث قبل انطلاق نصف نهائي كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف، الواقع على الضفة الأخرى لنهر هدسون من مانهاتن، بين فلومينينسي البرازيلي وتشلسي: "شكرا جزيلا للرئيس ترامب أيضا، فهو من أشد مشجعي كرة القدم، مع جميع أفراد العائلة".

وتابع إنفانتينو "لقد تلقينا دعما هائلا من الحكومة والرئيس (...) كما تلقينا دعما استثنائيا من السلطات المحلية في نيويورك ونيوجيرسي وجميع المدن المضيفة، وهذا ساهم بالطبع في النجاح الباهر الذي حققته بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن".

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي أن كأس العالم للأندية ستكون معروضة في برج ترامب من الثلاثاء إلى السبت، وهو اليوم السابق للمباراة النهائية المقررة على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي.