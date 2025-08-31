66 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 33 من طالبي المساعدات

استشهد66 فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ فجر اليوم وحتى الساعة السابعة مساءً، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فقد توزع الشهداء بواقع مستشفى الشفاء: 10 شهداء، وعيادة الشيخ رضوان: 5 شهداء، ومستشفى العودة: 9 شهداء، و مستشفى الأقصى 17 شهيدًا، ومستشفى ناصر: 25 شهيدًا.

وقالت مصادر مطلعة إن من بين الشهداء33 مواطنًا من طالبي المساعدات الإنسانية الذين قضوا نتيجة استهداف مباشر أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار ومنع وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى العديد من المواقع المستهدفة، ما يزيد من مخاطر ارتفاع الحصيلة خلال الساعات المقبلة.