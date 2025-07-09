أردوغان: انتخابات الرئاسة التركية ستجري بموعدها المقرر عام 2028

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري في موعدها المقرر بالعام 2028، دون أي تغيير.

جاء ذلك بكلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، تطرق فيها إلى دعوات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال أردوغان إن "الشخص الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري، يكرر منذ فترة عبارة الانتخابات".

وأضاف أن صناديق الانتخابات في تركيا كانت دائما موضع تقدير من قبل الشعب والسياسيين، باستثناء الخناجر التي طعن بها "حزب الشعب الجمهوري" الديمقراطية.

وأردف: "مع ذلك، أود أن أذكّر أوزال، بما أن الدستور وقانون الانتخابات لم يتغيرا، فإن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستُجرى عام 2028، وانتخابات الإدارات المحلية عام 2029".

وتابع: "يا سيد أوزال، أن تضع إصبعك على أي يوم أحد في التقويم بشكل عشوائي وتقول (لنجرِ الانتخابات في هذا التاريخ) قد يكون خيالا شخصيا لك، لكن لا السياسة ولا الشعب لديهما مثل هذه الأجندة".

وأكد أردوغان أن الشعب التركي منحه في الانتخابات الأخيرة الصلاحية لإدارة البلاد لمدة 5 سنوات بحصوله على نسبة 52.18 بالمئة، وأنه سيواصل هذه الفترة الرئاسية لنهايتها.

وأردف: "لذلك لا نعرف عن أي صندوق اقتراع أو انتخابات يتحدث هذا الشخص (أوزال) حاليا".