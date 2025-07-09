وزير الخارجية القطري يشدد على أهمية إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشار الاتحادي الجمهورية النمسا كريستيان شتوكر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال استمرار جهود دولة قطر مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد في هذا السياق على أهمية تضامن المجتمع الدولي للضغط على الأطراف كافة؛ من أجل إنجاح جهود وساطة دولة قطر المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ودخول المساعدات لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

وتتواصل في الدوحة الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين وفد حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» والوفد الإسرائيلي، لبحث تفاصيل إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال المبعوث الأمريكي إن «القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة حماس تم تقليصها من 4 إلى واحدة، وإن ذلك من شأنه أن يقود إلى سلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية».

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«فوكس بيزنس» إنه «يعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما وهو ما سيقربنا من أهدافنا».

وأضاف نتنياهو: «نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الرهائن الأحياء والمتوفين».