صحيفة فرنسية تكشف خطة باريس لمواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية

كشف تقرير صحفي فرنسي عن خطة لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، لمواجهة ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة «لوباريزيان» فإن لويس إنريكي ينوي الدفع بقوته الضاربة منذ البداية، وخوض مواجهة الريال بنفس التشكيلة التي فازت 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الفرنسي أن التعديل الوحيد سيكون إشراك المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو، ليعوض غياب الإكوادوري ويليان باتشو، الذي سيغيب لنهاية المونديال، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام بايرن ميونخ.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عثمان ديمبلي سيشارك أساسيا لأول مرة في مونديال الأندية، بعدما حل بديلا في مباراتي إنتر ميامي وبايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية، بعد غيابه عن مباريات الدور الأول بسبب إصابة عضلية.

وأوضحت أن ديمبلي سيؤدي دور المهاجم الوهمي في الخط الأمامي، ليجاور كفاراتسخيليا وديزيريه دوي في الهجوم الباريسي، بينما سيعود برادلي باركولا لدكة البدلاء

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع تشيلسي الإنجليزي، في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف.