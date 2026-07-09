الإصابات تهدد استعدادات إنجلترا قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم

تسود حالة من القلق داخل معسكر منتخب إنجلترا قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بسبب غياب عدد من العناصر المهمة عن التدريبات الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الثلاثي ديكلان رايس، ومارك جويهي، وريس جيمس لم يشاركوا في التدريبات الجماعية قبل لقاء النرويج، حيث خضعوا لبرامج تدريبية فردية في ظل معاناتهم من بعض المشاكل البدنية.

ويعاني ديكلان رايس من إصابة في أوتار الركبة، إلا أن الجهاز الفني يتوقع لحاقه بالمباراة، كما تعرض المدافع مارك جويهي لإجهاد عضلي، وسط تفاؤل بقدرته على المشاركة أيضًا.

أما ريس جيمس، فيواجه سباقًا مع الزمن للعودة إلى الملاعب، بعدما غاب عن آخر ثلاث مباريات للمنتخب الإنجليزي بسبب مشكلة في أوتار الركبة، وهو ما يزيد من صعوبة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل.

ويأتي ذلك في ظل غياب جاريل كوانساه عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة إنجلترا أمام المكسيك، مما يجعل جيد سبنس الأقرب لشغل مركز الظهير الأيمن في التشكيل الأساسي.

وعاد جوردان هندرسون إلى فندق إقامة المنتخب بعد خضوعه لجراحة في ذراعه بالمكسيك، لكنه لم يشارك في التدريبات، حيث يفضل توماس توخيل استمراره مع الفريق طوال البطولة نظرًا لدوره المعنوي وتأثيره الإيجابي على اللاعبين.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16، ليضرب موعدًا مع النرويج في مواجهة قوية تقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.