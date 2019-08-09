5 طرق لتجنب صور تفوح منها رائحة العرق

إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة أو الطقس الموسمي رطب، فتكون معالجة البشرة الدهنية مهمة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور، فإن علامات العرق يمكن أن يكون من الأشياء غير المحبب ظهورها.

ولتجنب صور تفوح منها رائحة العرق، نشر موقع "indiatimes"، نصائح خمس لتجنبها..

1- تغيير المرطب الخاص بك

يجب استخدام كريمات ومرطبات خفيفة الوزن، تمتص بسهولة، مما يحافظ على رطوبة بشرتك.

2- استخدام غسول للوجه

يستخدم غسول الوجه إذا كانت البشرة دهنية، فهو يساعد على امتصاص الزيت الزائد وتقليل اللمعان الإضافي على الوجه.

3- استخدام "سبراي" سد المسامات

يجب استخدام تلك الإسبراي لسد المسامات بعد غسيل الوجه، لأنه سيساعد على تحقيق التوازن بين مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، ومسح أي بقايا منتج على الجلد، ولكن يجب الابتعاد عن أحبار الكحول حتى لا تلتهب بشرتك.

4- الاعتياد على القناعات الطبيعية

يمكن للأقنعة الطبيعية كالطين، التحكم في الزيت الزائد وتقليل الرؤوس السوداء والشوائب على الجلد، فيجب تجربة أقنعة الطين مرة واحدة في الأسبوع.

5- استخدام أوراق المناديل الرقيقة

يمكنك استخدام الأوراق الرقيقة لامتصاص الدهون الإضافية على الوجه، إذا كنت تتعرق بشكل مفرط.