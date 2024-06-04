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ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بما يتراوح بين 20 و32 قرشا، حيث صعد سعر في البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية بنحو 27 قرشا لتصل إلى 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع، مقابل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار أمام الجنيه فى بنك مصر بنحو 24 قرشا ليصل إلى 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، مقابل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وصعدت العملة فى بنك الاستثمار العربي بنحو 30 قرشا ليسجل 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

كما ارتفعت العملة الأمريكية في بنك البركة، والمصرف المتحد بنحو 32 قرشا لتسجل نحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع، مقابل 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وقفز الدولار بنحو 32 قرشا في بنك كريدي أجريكول ليسجل نحو 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، مقابل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

كما ارتفع فى بنك قناة السويس، بنحو 20 قروش ليسجل 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الاسلامى 25 قرشا لتسجل 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، مقابل 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس الماضي قرر البنك المركزي توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.