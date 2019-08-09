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ترامب يدعو اليابان وكوريا الجنوبية إلى التعايش معا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 7:03 م | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 7:03 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن انزعاجه من التوتر بين كوريا الجنوبية واليابان، قائلا إن حلفاء واشنطن بحاجة إلى التوصل لطريقة للتعايش معا.

وقال ترامب خارج البيت الأبيض: "من المفترض أن يكونا حليفين" ولكنه بدا منزعجا من "أنهما يتقاتلان طوال الوقت".

وأضاف: "يجب أن يتعايشا معا، إنه أمر مهم للغاية".

يذكر أن اليابان أثار غضب كوريا الجنوبية في يونيو، بتشديد قيود الصادرات على المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات، قائلة إن علاقتهما "تقوضت بشدة".

وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 – 1945.

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