1500 شخص يتظاهرون ضد قيود كورونا في مدينة دورتموند الألمانية

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تجمع مئات المتظاهرين في قلب مدينة دورتموند الألمانية اليوم الأحد، للاحتجاج على التدابير التي تتخذها الدولة للحماية من وباء كورونا.

وحسب بيانات الشرطة، فقد بلغ عدد المشاركين في المظاهرة نحو 1500 شخص.

ودعت الشرطة المتظاهرين إلى الحفاظ على مسافة التباعد المكاني للحماية من العدوى.

وقد تأخرت المسيرة عن موعدها المحدد بعض الشيء.

وذكرت مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن غالبية المتظاهرين لا يرتدون كمامات.

وقد لاذ العديد من المتظاهرين إلى الظل تجنبا للشمس الأمر الذي حال دون الالتزام بمسافة تباعد بـ5ر1 متر.

وكانت مبادرة تطلق على نفسها اسم "التفكير الجانبي 711"، هي التي أخطرت بالمظاهرة لدى السلطات المختصة.

وكان بضع مئات من الاشخاص في مدينة شتوتجارت جنوب غربى ألمانيا تجمعوا أمس السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت الشرطة في برلين فضت المظاهرة التي نظمتها المبادرة الأسبوع الماضي بسبب عدم التزام كثير من المشاركين بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.