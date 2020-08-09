علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تداعيات انفجار مرفأ بيروت، قائلة إن الوضع مقلق جدًا، وما يهم المصريين سلامة أشقائهم اللبنانيين.

وأضافت أثناء تقديمها برنامج «كل يوم» عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن الشعب اللبناني في حالة غضب شديدة بعد انفجار مرفأ لبيروت، مشيرة إلى أن هناك مطالبات بإقالة الحكومة وحل البرلمان، لعدم وثوق الشعب فيمن يدير البلد.

وتابعت: «الشعب اللبناني يبحث عن قيادة جديدة وواعية تقف على مشاكلة الحقيقية ومخاطرها، ربنا يحفظ لبنان وترجع لجمالها، وتعود بيروت كما كانت معروفة بباريس الشرق».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.