وزير لبناني أسبق: لا نبرأ أحد في انفجار بيروت

قال ميشال فرعون، وزير لبناني سابق، إن «هنالك موجة من الغضب الشديد عند الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت»، لافتًا إلى أن التظاهرات التي اندلعت، مساء اليوم، أحد ردود الفعل لهذه الموجة.

وأضاف خلال مدخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «الأزمات تتفاقم في لبنان، وخاصة مع التدهور والانهيار المالي والاجتماعي والأزمة السياسية الكبرى»، قائلًا إن الحكم الحالي يتحمل جزءًا مما حدث دون تبرئة أحد من مسؤولية الانفجار.

وأشار إلى أن تظاهرات اليوم طالبت بمحاسبة الحكومة والمسؤولية عما يجري وإبداء موقف سريع، متابعًا: «مشهد جديد لردة فعل شعبية قاسية ولا زال هنالك إمكانية لإيجاد حلول».

ولفت وزير لبنان الأسبق إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرض خارطة طريق للطبقة السياسية واللبنانيين، منوهًا أن الشعب اللبناني رهينة للصراعات الإقليمية.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.