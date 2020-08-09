استطلاع رأي: ثلث الأمريكيين يرفضون الحصول على لقاح كورونا ولو عُرض بالمجان



كشف استطلاع للرأي، أن أكثر من ثلث الأمريكيين لا يرغبون في الحصول على لقاح لفيروس كورونا في الوقت الحالي، ولو كان مجانيا، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وأظهر الاستطلاع -الذي أجرته مؤسسة "جالوب" حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد- أن الانتماء الحزبي السياسي أحد أسباب قبول الحصول على اللقاح أو رفضه، فأكثر من 81% من الديمقراطيين قالوا إنهم سيحصلون على لقاح، بينما وافق نحو 47% فقط من الجمهوريين.

وأكد الاستطلاع أن الأمريكيين البيض أكثر استعداد للحصول على اللقاح إذا كان متاحا، على الرغم من أن بعض الأقليات العرقية والإثنية تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد ضخت 10 مليارات دولار في بداية جائحة الفيروس؛ في عملية تهدف إلى توصيل 300 مليون جرعة من اللقاح للأمريكيين بحلول يناير 2021.

ومنذ ذلك الحين، قدمت الحكومة التمويل للعديد من الشركات المختلفة لتطوير اللقاحات، منها 1.6 مليار دولار لشركة "نوفاكس"، و1.95 مليار دولار لشركة "فايزر"، ومليار دولار لشركة "جونسون أند جونسون"، و1.2 مليار دولار لشركة "أسترازينيكا".