تيجري يهزم روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني الممتاز

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تغلب فريق تيجري على روزاريو سنترال 3 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ختام منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تيجري بعد ثوان من بداية المباراة بهدف سجله أليكسيس كاسترو ثم تعادل روزاريو سنترال بهدف للاعب جينو إنفانتينو في الدقيقة 15 .

ثم حسم المهاجم الأرجنتيني ماتيو ريتجي المباراة لصالح تيجري بثنائية سجلها في الدقيقتين 30 و58 .

ورفع تيجري رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد روزاريو سنترال عند 14 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

وتفتتح منافسات المرحلة الثالثة عشر فجر الجمعة المقبل بلقاء جودوي كروز مع ألدوسيفي وكولون مع أرسنال ساراندي وأتلتيكو توكومان مع سنترال كوردوبا سانتياجو.