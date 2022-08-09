مقتل 21 شخصا بينهم 17 جنديا جراء هجوم إرهابي في مالي

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قتل 21 شخصا في هجوم إرهابي في مالي، بحسب ما أعلن جيش الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مساء الاثنين.

وكان من بين الضحايا أربعة مدنيين و17 جنديا ماليا. وأصيب 22 شخصا آخرين في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الأحد قرب مدينة تيسيت التي تقع بالقرب من الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.

وقال الجيش المالي أيضا إنه قتل سبعة "إرهابيين" على الأقل وإن المهاجمين نقلوا معهم المزيد من جرحاهم وقتلاهم.

وألقت باماكو باللوم في الهجوم على تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، قائلة إن الهجوم كان منسقا ومجهزا بشكل جيد، وشمل استخدام طائرات بدون طيار.

ويعد التنظيم فرعا رئيسيا لتنظيم داعش، ويلقى باللوم عليه بشكل رئيسي في الهجمات التي وقعت في النيجر وبوركينا فاسو ومالي. كما تنشط جماعات مسلحة أخرى في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012 وتعتبر غير مستقرة للغاية.

ومنذ الانقلاب الأخير في أيار/مايو 2021، قادت البلاد حكومة عسكرية مؤقتة.

وتعيد القوى الغربية تقييم التزاماتها تجاه البلاد وسط عداء من الحكام العسكريين. وقد سحبت فرنسا ودول أوروبية أخرى مؤخرا قواتها المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.