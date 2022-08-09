حذر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، لاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز اليوم.

ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال «ميدو» في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «مباراة مصر المقاصة ليست سهلة، وهذه رسالتي للاعبي الزمالك».

وأضاف: «رسالتي واضحة، أوعى حد ينيمك ويقولك إحنا فقدنا أمل المنافسة على الدوري، ممكن الأهلي يكون خد قرار معين، لكن شخصية الأهلي وعقلية الأهلي، هتخليه يحارب لحد آخر نفس على الدوري».

وواصل: «مصر المقاصة مش سهل، والفريق الفيومي أحرج الأهلي في الدوري وكان قريب من التعادل، عشان كدة لازم لاعيبة الزمالك تحارب وتخلق لنفسها دوافع».

وختم حديثه قائلا: «مفيش حد من منافسي الزمالك فقد الأمل في الدوري دي رسالتي للاعبين، وأهم غياب للزمالك بكرة هو غياب فيريرا، المدرب صاحب الكاريزما والشخصية القوية بيكون ليه تأثير على اللاعيبة وعدم وجوده بيفرق عشان كدة كابتن أسامة نبيه هيكون واقف على الخط، ليه دور كبير جدا إنه ميحسسش اللاعيبة بغياب فيريرا».