أشتون كوتشر: محظوظ لكوني على قيد الحياة

قال الممثل الأمريكي أشتون كوتشر إنه محظوظ لكونه مازال على قيد الحياة بعد إصابته منذ وقت ليس ببعيد بخلل في المناعة الذاتية، سلبه رؤيته وسمعه وقدرته على المشي.

وروى كوتشر في حلقة من برنامج "راننج وايلد ويز بير جريلز: ذا تشالنج" الذي سيذاع في الساعة الرابعة صباحا بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء على قناة "ناشيونال جيوجرافيك" كيف أصيب باضطراب نادر في المناعة الذاتية يسمى التهاب الأوعية الدموية ، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوس أنجليس تايمز" .

وقال: "منذ عامين تقريبا، كان لدي هذا الشكل الغريب والنادر للغاية من التهاب الأوعية الدموية الذي ذهب بنظري وسمعي وأخل بتوازني".

وأضاف: "لقد استغرق الأمر مني عاما كاملا حتى تعافيت مرة أخرى".

وأكد كوتشر أنه "محظوظ لكونه على قيد الحياة". وأوضح كيف أنه أعاد صياغة المصاعب باعتبارها فرصة للمثابرة والاستفادة القصوى من الوضع السيئ.

وقال: "في اللحظة التي تبدأ فيها في رؤية عقباتك كأشياء مصنوعة من أجلك لتعطيك ما تحتاجه، تبدأ الحياة في المتعة ، أليس كذلك؟".

وأضاف: "تبدأ في السمو فوق مشاكلك بدلا من العيش تحتها".