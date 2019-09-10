روسيا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب أسلحتها النووية من الدول الأخرى

دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من الدول الأخرى، خاصة من الدول غير النووية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيجور فيشنيفيتسكي، خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، اليوم الإثنين، إن "الأسلحة النووية للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنقل إلى أراضيها داخل الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة على أراضي دول غير نووية، وهي تتدرب على استخدامها .. مؤكدا أن ذلك "عامل يؤثر سلبيا على الأمن ويزيد من مخاطر نزاع نووي ويعرقل نزع السلاح النووي".

وأضاف المسؤول الروسي أن تحالف "أوكوس" للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا "يضع مقدمات لانطلاق حلقة جديدة من سباق التسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"