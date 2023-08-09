ريهام السهلي عن رئاستها لقناة DMC: أتمنى أكون على قدر المسئولية

أعربت الإعلامية ريهام السهلى عن سعادتها بتوليها رئاسة شبكة قنوات DMC، قائلة "مسئولية وثقة كبيرة ومهمة مش سهلة.. وأتمني أكون على قدر المسئولية".



وأكدت السهلي خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار التعيين، يعتبر دعما من الشركة المتحدة الإعلامية ورؤسائها، وذلك تقديرًا لدورها الإعلامي، متابعة: "هذه المهمة دعم كبير وتكليل لجهود كبيرة واجتهاد ومجهودات لفترة طويلة".



وأشارت إلى أن قناة "DMC”، من القنوات المميزة والهامة في مصر، موضحة أنها ستبدأ في التنسيق مع زملائها لإدارة القناة بأفضل ما يمكن، وستبذل قصارى جهدها في ذلك.



ولفتت إلى أن المرأة المصرية بذلت جهودا لكي تحصل على فرصتها في كافة المجالات، لتحقق إنجازات لا حصر لها.



وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات DMC.