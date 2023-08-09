وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى جماعة حزب الله اللبنانية

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة إلى جماعة حزب الله اللبنانية بأنه في حال اندلاع حرب جديدة معها ، ستتم إعادة الدولة الجارة "إلى العصر الحجري".

وجاءت تصريحات جالانت ردا على التوترات المتزايدة في المنطقة الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة.

ووجهت إسرائيل مؤخرا اتهامات لحزب الله بالقيام بمزيد من الاستفزازات، مثل نصب خيمتين في المنطقة الحدودية المتنازع عليها. كما كانت هناك توترات جديدة حول بلدة الغجر الحدودية المقسمة.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني يعتبر حليفا وثيقا لإيران ويتلقى دعما منها. وفي الوقت نفسه، يعتبر التنظيم إسرائيل العدو اللدود ويقاتل ضدها.

وخلال زيارة للمنطقة الحدودية، حذر جالانت، في إشارة إلى الخلافات الداخلية حول الإصلاح القضائي في إسرائيل، زعيم حزب الله حسن نصر الله " من ارتكاب أى خطأ".

وقال "لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي، ودفعتم ثمنا باهظا للغاية.وفي حال حدوث تصعيد أو صراع هنا، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وأضاف جالانت "لن نتردد في استخدام كل قوتنا ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".