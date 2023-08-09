كوريا الجنوبية توصي الشركات بتعديل ساعات العمل لاقتراب إعصار خانون

أوصت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية، الشركات الخاصة والوكالات والهيئات الحكومية بتعديل بداية ونهاية أيام العمل، حيث من المتوقع أن يمر الإعصار خانون بشبه الجزيرة الكورية في يومي 10 و11 أغسطس.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، سيجلب خانون أمطارا غزيرة ورياح عاتية خاصة في إقليم جانجون والمنطقة الجنوبية، وأن المناطق الأخرى ستتضرر مباشرة بالإعصار.

وألغت كوريا الجنوبية الرحلات الجوية، قبل وصول متوقع للإعصار غدا الخميس.

وذكرت "هيئة مطارات كوريا"، أنه حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم إلغاء 33 رحلة مغادرة من مطار "جيمبو" الدولي، بينما تم إيقاف 13 رحلة من مطار "جيمهاي" الدولي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفي جزيرة "جيجو" أقصى جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن يكون للإعصار أحد أشد الآثار خطورة، تم إلغاء 65 رحلة مغادرة و79 رحلة وصول إلى مطار الجزيرة، من إجمالي 487 رحلة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.