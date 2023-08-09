الهلال يتخطى الشباب ويتأهل لنهائي البطولة العربية

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تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عقب الفوز الذي حققه على مواطنه الشباب بنتيجة 3-1.

وافتتح الهلال التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عن طريق محمد كنو ثم أضاف مالكوم ثاني الأهداف في الدقيقة 45+3، وجاء هدف الشباب الوحيد عن طريق كويلار في الدقيقة 56 لصالح الشباب قبل أن يسجل الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 عن طريق عبدالله الحمدان.

ولعب الهلال بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 25 بعدما أشهر الحكم المصري أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه حارس الهلال عبدالله المعيوف.

ويتأهل بذلك الهلال إلى المباراة النهائية لمواجهة النصر في النهائي السعودي الأول بالبطولة العربية يوم السبت المقبل.

وكان الهلال توج بلقب البطولة العربية في عامي 1994 و1995.