ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها خلال حوالي 9 أشهر، في ظل مخاوف من احتمال تصاعد الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، وأن يؤدي ذلك إلى تراجع الإمدادات في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط- الخام القياسي للنفط الأمريكي- مقابل أكثر من 83 دولارا للبرميل، ليتجاوز أعلى مستوى سجله خلال العام الحالي وكان في أبريل الماضي.

وأضافت بلومبرج، أن أنظار المتعاملين في السوق العالمية تركز حاليا على المخاطر التي تهدد تدفقات النفط الروسي من موانئ البحر الأسود، بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزام بلاده الانتقام من روسيا بسبب "حصارها للمياه الأوكرانية" ومنعها من تصدير منتجاتها عبر موانئها البحرية.

وجاءت هذه التصريحات عقب قيام روسيا بقصف ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين بزوارق مسيرة في البحر الأسود.

وقال أولي هانسن، رئيس إدارة تخطيط السلع في ساكسو بنك، إن المخاطر التي تهدد تدفق النفط الخام الروسي عبر البحر الأسود لا تزال قائمة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي للأسعار يمكن ان يستمر رغم الغموض الذي يحيط بنمو اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

من ناحية أخرى، أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح الشركات الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 07ر4 مليون برميل، وهو أول ارتفاع للمخزون منذ 4 أسابيع.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 73ر83 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 91ر86 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.