قال هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن محمود عبدالرازق «شيكابالا» واحد من أبناء الفريق الأبيض، وتربى داخل جدران القلعة البيضاء، وكان ينام تحت "المدرج"، مشيرًا إلى أنه لعب معه في البطولة العربية بشكل أساسي سنة 2004.

وأضاف يكن في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا من الخطوط الحمراء داخل نادي الزمالك، وأتمنى محدش يقرب منه، فهو من أبناء النادي الأوفياء، ومُتعجب مما يحدث حاليا، والاستمرار في تصدير الأزمات للنادي وجماهيره".

وتابع : "الزمالك بدأ يخسر شعبيته بسبب تلك الأزمات المستمرة، نتعرض لظلم واضح بسبب ما يحدث من داخل النادي، وأتمنى أن يتم إيقاف أي مشكلة مع إعادة الهدوء والاستقرار للنادي قبل الموسم المقبل".

وواصل: "أصبحنا ندافع عن الزمالك لمواجهة أناس من داخل النادي، وأصبحنا نترك الفرصة للآخرين من أجل هدم الفريق، بل أن الجمهور العربي لم يُعد متعاطفًا مع الزمالك كما كان في السابق".

وزاد: "الزمالك يعاني من الإدارات التي قادت النادي، واللاعبين ليسوا على قدر النادي وبعيدين عن المواصفات المطلوبة داخل الفريق الأبيض، وصلنا لمراحل صعبة للغاية، كما أن اللجنة الفنية غير فعالة".

ووجه يكن نصيحة لشيكابالا، قائلا: "أنت نجم كبير، وأتمنى الابتعاد عن الأزمات وإغلاق الباب تمامًا وعدم كتابة أي بيانات أخرى، وشيكابالا نجم كبير وقادر على العطاء، وسيكون من الخطأ استمرار هذه المشاكل".