صحة البحيرة: تزويد مستشفيات كفر الدوار والنوبارية المركزي بـ20 ماكينة غسيل كلوي

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم إمداد المديرية بـ20 ماكينة غسيل كلوي ماركة "فرزينيوس 4008 بي اس"، ويقدر سعر الماكينة الواحدة بـ520 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية 10 ملايين و400 ألف جنيه، حيث تم تزويد مستشفى كفر الدوار العام بـ15 ماكينة غسيل كلوي، وذلك للعمل على سرعة تلبية احتياجات وحدة الكلى الجديدة بالمستشفى، والتي تم تطويرها من خلال المجتمع المدني.

وأوضح، أنه تم تزويد مستشفى غرب النوبارية المركزي بـ5 ماكينات غسيل كلوي؛ لتواكب الامتداد الجديد وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى.

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والأجهزة التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني؛ للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.