فايزة محمود تتوج بذهبية بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

توجت فايزة محمود لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة البارالمبي، بالميدالية الذهبية فى بطولة السعودية الدولية ، و ذلك بعد فوزها على لاعبة المنتخب النيجيري بنتيجة 3/1 ، فى نهائى البطولة.

وقدمت فايزة أداء قوي خلال البطولة، حيث تغلبت على لاعبة المنتخب التركي، ثم لاعبة المملكة العربية السعودية في الدور قبل النهائي، لتصل للدور النهائي للبطولة وتتوج بالميدالية الذهبية.

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 21 لاعبًا ولاعبة هم: إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو، ممدوح السيد، حسان حفنى، حسام حسنى، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمرى، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفنى المكون من: رامى جاسر المدير الفنى للرجال، جمال زينهم المدير الفنى للسيدات، نصر طويقى مدربا، محمد الصافى إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبى باتحاد تنس الطاولة.