 استقرار الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في نيوزيلندا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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استقرار الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في نيوزيلندا خلال الشهر الماضي


نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 8:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 8:12 ص

 أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة اليوم الأربعاء استقرار الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في نيوزيلندا خلال يوليو الماضي عند نفس مستواه في يونيو الماضي الذي سجل نموا بنسبة 9ر0%، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه زاد الإنفاق باستخدام بطاقات لدفع الإلكتروني خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 2ر4% سنويا خلال يونيو الماضي في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 8ر9% سنويا.

يذكر أن بيانات البطاقات الإلكترونية تغطي حوالي 68% من مبيعات التجزئة الأساسية في نيوزيلندا، وتعتبر مقياسا رئيسيا لنشاط مبيعات التجزئة الشهرية.


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