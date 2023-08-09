استقرار الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في نيوزيلندا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة اليوم الأربعاء استقرار الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في نيوزيلندا خلال يوليو الماضي عند نفس مستواه في يونيو الماضي الذي سجل نموا بنسبة 9ر0%، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه زاد الإنفاق باستخدام بطاقات لدفع الإلكتروني خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 2ر4% سنويا خلال يونيو الماضي في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 8ر9% سنويا.

يذكر أن بيانات البطاقات الإلكترونية تغطي حوالي 68% من مبيعات التجزئة الأساسية في نيوزيلندا، وتعتبر مقياسا رئيسيا لنشاط مبيعات التجزئة الشهرية.

