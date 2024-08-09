أوكرانيا تقصف حقلا جويا روسيا واستمرار التوغل العسكري في الأراضي الروسية

قالت أوكرانيا إنها نفذت هجوما بطائرات مسيرة على حقل جوي عسكري في منطقة ليبيتسك بغرب روسيا، لتوسع بذلك نطاق هجماتها على الأراضي الروسية لليوم الرابع على التوالي.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في كييف، اليوم الجمعة، عبر تطبيق تليجرام، إن القصف طال منشأة بالمطار يتم فيها تخزين القنابل الانزلاقية التي تستخدمها روسيا لاستهداف القوات والمدن الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال حاكم ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، على قناته عبر تطبيق تليجرام إن تسعة أشخاص أصيبوا وتم وقف وسائل النقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة، وتقع بين موسكو والحدود الروسية مع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو بأن دفاع الجو الروسية اعترضت 75 طائرة مسيرة بعد منتصف الليل بما في ذلك 19 فوق منطقة ليبيتسك.

واستمر القتال ليوم رابع في منطقة كورسك الروسية المجاورة عقب التوغل المفاجئ من جانب ما يصل إلى ألف جندي أوكرانيا مدعومين بالدبابات وغيرها من المركبات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها استخدمت الضربات الجوية والقصف لوقف القوات الأوكرانية من "التقدم أكثر" في أراضيها.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم، حالة الطوارئ في ليبيتسك.