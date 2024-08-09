غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تكرم روادها وأعضاء مجالس إداراتها السابقين بحضور قيادات السياحة

نظمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، احتفالية تكريمية لرواد وأعضاء مجالس إدارتها السابقين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في دعم وتعزيز نشاط القطاع السياحي.

قام كل من ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، وبرج توماسيان، نائب رئيس الغرفة، وأحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، بتقديم دروع التكريم لكل من عادل المصري، رئيس الغرفة السابق، وجدي الكرداني، رئيس الغرفة الأسبق، وأيضًا تكريم اسم المرحوم محمد أمين سبلة، رئيس الغرفة الأسبق.

كما تم تكريم هاني يان، نائب رئيس الغرفة السابق، وتامر سلام، نائب رئيس الغرفة السابق، وعلاء فتحي، عضو مجلس الإدارة السابق، ومراد سامي، عضو مجلس الإدارة السابق، وشريف صادق، عضو مجلس الإدارة السابق، ومحمد نصار، عضو مجلس الإدارة السابق.

وفي كلمته، أكد ياسر التاجوري أن الحفل يمثل رسالة شكر وتقدير لجميع المكرمين الذين ساهموا بجهودهم في دعم المنشآت والمطاعم السياحية، خاصةً خلال الأزمات مثل جائحة كورونا.

وأشار إلى إنجازاتهم البارزة، مثل تقنين القوانين التي تعوق القطاع السياحي، وتحديث مواصفات المنشآت، والإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها المنشآت السياحية خلال الأزمة.

وأوضح التاجوري أن المكرمين كانوا لهم دور بارز في دعم المنشآت السياحية خلال جائحة كورونا، ومساهمتهم في تحديث المواصفات وإضافة أنشطة جديدة.

كما أشار إلى إنشاء صندوق التكافل الذي ساهم في دعم الاشتراكات أثناء الجائحة، وتقديم الدعم المالي للمنشآت في حالات الطوارئ.

وقدم التاجوري شكره لوزارة السياحة والإتحاد المصري للغرف السياحية على دعمهم وتعاونهم في تحقيق هذه الإنجازات.

