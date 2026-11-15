وزير المالية: تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات

• نعمل على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال كجوك، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، لافتا إلى أن زيادة نسب المساندة تتم وفقا للعوائد الاقتصادية المحققة.

وأضاف أن الدولة تعمل على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، موضحا أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.