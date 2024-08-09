رئيس التنظيم والإدارة يستقبل ممثل اليونسيف في مصر ويبحثان التعاون المشترك

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في مصر، حيث قاما ببحث أوجه التعاون المشترك، كما تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "معلم مادة" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، حرص الحكومة المصرية على توفير منظومة محوكمة لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشرى، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء فى 9 يوليو 2019، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، معربًا عن استعداد الجهاز لنقل خبراته في إنشاء منظومة تقييم قدرات إلكترونية للنظراء في الدول المختلفة.

ومن جانبه، أعرب هوبكنز عن سعادته لوجود مركز لتقييم قدرات الراغبين في شغل الوظائف العامة عبر منظومة إليكترونية توفر تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة بين جميع المتقدمين، متطلعًا للتعاون في الفترة المقبلة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الجزء المخصص لانتظار "الأطفال" المرافقين للمتقدمين والمتقدمات خلال فترة الامتحان.