 أولمبياد باريس .. ثنائي السباحة التوقيعية ينهيان المنافسات في المركز 16 - بوابة الشروق
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أولمبياد باريس .. ثنائي السباحة التوقيعية ينهيان المنافسات في المركز 16

علي البحيري
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 10:49 م

أنهى ثنائي مصر للسباحة التوقيعية نادين وسام وهنا هيكل منافسات البرنامج الفني بزوجي السباحة الفنية في المركز 16 بالترتيب العام بأولمبياد باريس 2024.

وحصل الثنائي المصري على 196.5250 نقطة في منافسات تصفيات العرض الفني للسباحة التوقيقية لزوجي السيدت ليحتلا المركز 16 في الترتيب العام.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.

وتقام الألعاب الأولمبية بباريس، بمشاركة أكثر من 206 دول و10500 رياضي يتنافسون في 32 رياضة مختلفة.


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