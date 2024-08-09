أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن احتياج سوق العمل يؤثر على معايير برامج الجامعات، مشيرًا إلى وجود برامج ديناميكية بين التخصصات تلبي احتياجات السوق، مثل برامج هندسة الطب الحيوي التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر شاشة«DMC» مساء الخميس، أن الوزارة تركز على التخصصات والبرامج العابرة للتخصصات، لافتا أن هناك توسعا كبيرا في هذه البرامج.

ووجه «عاشور» نصيحة لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالجامعات، قائلًا: «أتمنى التوفيق للجميع، ونصيحتي هي ألا تجعلوا المجموع هو المحرك الرئيسي لاختيار الكلية أو التخصص، بل انظروا إلى مستقبل سوق العمل».

وأوضح أن هناك وظائف بالملايين ستختفي خلال 3 أو 4 سنوات، وستظهر بدلًا منها وظائف أخرى بالملايين، داعيا الطلاب إلى اختيار البرنامج الذي يتماشى مع متطلبات المستقبل.