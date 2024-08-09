منتخب سيدات الجماز الإيقاعي يودع الأولمبياد في المركز الأخير

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ودع منتخب آنسات مصر للجمباز الإيقاعي منافسات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعدما جاء في المركز الرابع عشر والأخير في التصفيات المؤهلة.

وحقق منتخب مصر للسيدات إجمالي 55.900 نقطة في المركز الرابع عشر، من أصل 14 منتخبًا فيما تأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى إلى منافسات النهائي.

وحصل منتخب مصر في العرض الأول على 30.850 نقطة، بينما في العرض الثاني حصلت لاعبات مصر على 25.050 نقطة.

ويتكون منتخب مصر من كل من لمار البحيري وجوهرة الديب وفريدة حسين وعبير رمضان وأمينة صبيح.

وكانت مصر شاركت في منافسات الفردي عن طريق علياء صالح، والتي أنهت علياء صالح منافسات الفردي في المركز 23 وقبل الأخير.