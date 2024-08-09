ارتفعت أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين في ألمانيا بنسبة 3ر2% في المتوسط خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة وفقا لبيانات أولية.

وبلغ معدل التضخم في يونيو الماضي 2ر2%. وأصبحت الخدمات على وجه الخصوص أكثر تكلفة في غضون عام بزيادة قدرها 9ر3%، وذلك على إثر إبرام اتفاقيات أجور جماعية أعلى.

وبحسب البيانات، كان لانخفاض أسعار منتجات الطاقة بنسبة 7ر1% تأثير مثبط على متوسط أسعار المستهلكين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر1% على أساس سنوي، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر1% في يونيو الماضي.