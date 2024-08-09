مصدر لـ الشروق: اشتباه في إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي

كشف مصدر عن تفاصيل إصابة كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر مساء أمس الخميس، أمام فريق سموحة في بطولة الدوري.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعدما انتصر على سموحة بنتيجة 1-0، في اللقاء المؤجل من الجولة 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم على ملعب برج العرب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ الشروق، أن كريم فؤاد يعاني من اشتباه في قطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات للتأكد من الإصابة قبل إنهاء الاجراءات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيعلن خلال الفترة القصيرة القادمة إصابة كريم فؤاد بشكل رسمي.

وفي حال إصابة كريم فؤاد بشكل رسمي سيعاني الأهلي من الجبهة اليسرى التي اعتمد فيها على اللاعب صاحب الـ 24 عامًا وذلك لتعويض غياب التونسي علي معلول، الذي تعرض لإصابة في وتر أكيليس.

وستكون هذه المرة الثانية التي يعاني فيها كريم فؤاد من إصابة الرباط الصليبي بعدما تعرض لها في الموسم الماضي.