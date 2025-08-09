تايلاند: إصابة 3 جنود في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع كمبوديا

ذكر الجيش التايلاندي أن ثلاثة جنود أصيبوا في انفجار لغم أرضي، بالقرب من حدوده المتنازع عليها مع كمبوديا، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق نار هش بين الجارتين.

وأفاد الجيش الملكي التايلاندي في بيان بأن جنديا أصيب بجروح خطيرة في ساقه، عندما مر على لغم أرضي، بينما كان يقوم بدورية على الحدود في إقليم سي سا كيت صباح اليوم السبت، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأضاف البيان أن جنديين آخرين تعرضا لإصابات طفيفة.

وذكر المتحدث باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري في بيان أن انفجار اللغم الأرضي يشير إلى استخدام سري للأسلحة من قبل القوات الكمبودية، مضيفا أن الحادث يشكل عقبة خطيرة لوقف إطلاق النار وحل سلمي للصراع الحدودي.

وقالت الحكومة التايلاندية إنها ستقدم احتجاجا ضد كمبوديا لانتهاك اتفاقية اوتاوا التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد.

وأوضحت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان أن الحادث يؤكد ما توصلت إليه القوات التايلاندية من أن "ألغاما جديدة تزرع في انتهاك فاضح للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة من نوعها في أقل من شهر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت الشهر الماضي لمدة خمسة أيام، أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين، بينهم مدنيون، وتشريد أكثر من 260 ألف شخص. واندلع القتال بعد يوم واحد من إصابة خمسة جنود تايلانديين عندما داس أحدهم على لغم مضاد للأفراد في منطقة متنازع عليها.

ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 29 يوليو/تموز، منهيا القتال الرئيسي، لكن التوتر ظل مرتفعا. واتفق البلدان، يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع في ماليزيا على وثيقة من 13 بندا لتنفيذ الهدنة.