مصادر للأناضول: وزير الخارجية التركي يزور مصر اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة إلى مصر اليوم السبت، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر بالخارجية التركية لوكالة الأناضول، إنّ فيدان سيبحث في زيارته قضايا ثنائية والمستجدات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة.

وأضافت أن المباحثات تتناول تبادل وجهات النظر حول الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون المتعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات.

وتتطرق المباحثات التركية المصرية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة.

كما تركز المباحثات على الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وفق المصادر نفسها.

ومن المرتقب أن يتم التأكيد على أن أفعال إسرائيل التي تستهدف نسف حل الدولتين، وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة، تشكل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت المصادر التركية أن الزيارة ستناقش نتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي عقد في نيويورك خلال الفترة 28-30 يوليو الماضي.

وتندرج التحديات في شمال وشرق إفريقيا، وخاصة ليبيا والسودان والصومال، بالإضافة إلى حزام الساحل، والمساهمات المحتملة التي يمكن لمصر وتركيا تقدميها في هذا الإطار، ضمن المباحثات المصرية التركية خلال زيارة فيدان.

يشار أن آخر زيارة لفيدان إلى مصر كانت في 23 مارس الماضي، لحضور اجتماع مجموعة الاتصال بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

فيما زار وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تركيا في 4 فبراير الماضي.

وتأتي زيارة فيدان إلى مصر بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.