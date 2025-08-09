العراق ينفي زيادة أسعار تذكرة السفر مع لبنان إلى 505 دولارات أمريكية

نفت وزارة النقل العراقية رفع أسعار تذاكر السفر مع لبنان، مؤكدة أنه لا صحة لوصول قيمة تذكرة الطيران إلى 505 دولارات أمريكية.

وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة النقل، في بيان صحفي نشره على صفحته في وقت مبكر اليوم السبت، عدم صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار تذاكر السفر بين العراق ولبنان، مبينا أن المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى مصدر رسمي.

وقال المكتب، إنّ السعر الرسمي والمعتمد لرحلة الذهاب والإياب بين العراق وبيروت هو 471 ألف دينار عراقي فقط، وليس كما تم الادعاء بوصول قيمة التذكرة إلى 505 دولارات أمريكية، لافتاً إلى أن الجمهور يمكنه التحقق من الأسعار من خلال الموقع الرسمي للشركة أو مكاتبها المعتمدة لضمان دقة المعلومة من مصدرها الصحيح.

وأضاف البيان، أن جميع التذاكر المباعة عبر مكتب الشركة في بيروت تم بيعها بالسعر الرسمي المثبت في نظام أماديوس وبدون أي زيادة، مشيراً إلى عدم ورود أي شكوى رسمية توثق بيع تذاكر بأسعار مخالفة.

وذكر أنه في حال ورود أي شكوى موثقة بالأدلة عن استيفاء مبالغ أعلى من السعر المعتمد، فإن الشركة ستتخذ الإجراءات الأصولية فوراً وفق التعليمات النافذة.

وجددت وزارة النقل، ممثلة بالخطوط الجوية العراقية، التزامها بخدمة المسافرين الكرام وضيوف العراق وفق الضوابط والتعليمات والأسعار المعلنة في نظام الحجز الإلكتروني، مؤكدة حرصها على توفير خدمات نقل جوي آمنة ومنتظمة.