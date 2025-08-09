لقي سائق مصرعه بالفيوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بغسيل سيارة داخل محطة وقود، بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة مركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من مستشفى طامية المركزي، بوصول سائق إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة إدعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال صاحب المغسله، أفاد بأن المتوفى "محمد. أ" 40 سنة، مقيم بالقرية الثالثة بمنطقة كوم أوشيم، بدائرة المركز، تعرض للصعق أثناء قيامه بغسل سيارته في المغسلة، حيث لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، مما أدى إلى وفاته.

وأيد والد المتوفى، أقوال صاحب المغسلة، ونفى كلاهما وجود شبهة جنائية أو اتهام أي شخص بالتسبب في الحادث.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى ،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.