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قررت السلطات السعودية اليوم الاثنين، إلغاء رسوم تكرار العمرة والتي تقدر بنحو 2000 ريال سعودي، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ أون لاين".

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، صدور القرار المتضمن "إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".

وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارًا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال، الذين يرغبون في أدائها مجددًا.

وقال وزير الحج والعمرة بحسب الصحيفة إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".