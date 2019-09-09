بلجيكا تحافظ على العلامة الكاملة وروسيا تلدغ كازاخستان بتصفيات يورو 2020

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حافظ منتخب بلجيكا على العلامة الكاملة في تصفيات يورو 2020 بتحقيق الانتصار السادس على التوالي وفوزه على مضيفه الاسكتلندي 4 /صفر اليوم الاثنين ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة التاسعة.

وفي باقي مباريات المجموعة التاسعة فاز منتخب قبرص على مضيفه سان مارينو 4 /صفر وفازت روسيا بصعوبة على ضيفتها كازاخستان 1 /صفر.

وحقق منتخب بلجيكا فوزه السادس على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن روسيا صاحبة المركز الثاني وتوقف رصيد اسكتلندا عند ست نقاط في المركز الخامس.

وتقدم روميلو لوكاكو بهدف لبلجيكا في الدقيقة التاسعة ثم أضاف توماس فيرمايلين الهدف الثاني في الدقيقة 24 وتكفل توبي الديرفيريلد بالهدف الثالث في الدقيقة 32 قبل أن يحرز كيفين دي بروين الهدف الرابع في الدقيقة 82.

واقتنص منتخب روسيا فوزا صعبا من ضيفه كازاخستان بهدف سجله ماريو فرنانديز قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وتغلب منتخب قبرص على مضيفه سان مارينو بأربعة أهداف عن طريق يانيس كوسولوس فوتيوس بابوليس في الدقيقتين الثانية و38 وايوانيس كوسولوس وانتوي جورجيو في الدقيقتين 73 و75.

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وظل سان مارينو بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.