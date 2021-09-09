وقال حمدوك - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشراكة السوداني اليوم الخميس - إن الحكومة الانتقالية تواصل عملها لجعل الفترة الانتقالية بؤرة للسلام بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب وبناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف أن الحكومة تعمل مع شركاء دوليين للنهوض بالاقتصاد والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بخطى ثابتة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي.

من جانبه، قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن الهدف من المنتدى هو توحيد الجهود المشتركة للحكومة وشركاء التنمية لقيادة وتوجيه أجندة التنمية في السودان.

وأوضح أن المنتدى فرصة لتبادل الرؤى والأفكار ولتقوية المؤسسات التنموية والاقتصادية والاستفادة من الموارد الموجودة بما يُفيد الاقتصاد السوداني.