وكالة الفضاء الروسية: كل الأنظمة تعمل بشكل طبيعي على متن محطة الفضاء الدولية

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، صباح اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت لفترة وجيزة بعد خروج دخان من إحدى الوحدات الروسية في محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت الوكالة أنه أثناء عملية روتينية لإعادة شحن البطاريات بوحدة زفيزدا (النجمة)، انطلق إنذار الدخان عند الساعة 0155 بتوقيت جرينتش اليوم.

وفي بث لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، تحدث رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي عن ظهور رائحة بلاستيك محترق على متن المحطة. وتردد أن رائحة الدخان وصلت إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية.

وقالت روسكوزموس إن مصدر الدخان لا يزال غير واضح، إلا أنه جرى تشغيل جهاز لتنقية الهواء لمنع تلوث الإمدادت الهوائية بمحطة الفضاء الدولية.

وأكدت الوكالة أن كل الأنظمة عادت للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، وتمكن الطاقم من مواصلة روتينه اليومي، مضيفة أن مهمة للسير في الفضاء مخطط لها في وقت لاحق لا تزال قائمة.