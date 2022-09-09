 الرئيس الصيني يصف وفاة الملكة إليزابيث بأنها خسارة كبيرة للشعب البريطاني - بوابة الشروق
الجمعة 9 سبتمبر 2022 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الصيني يصف وفاة الملكة إليزابيث بأنها خسارة كبيرة للشعب البريطاني

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 10:12 ص

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن خالص تعازيه للعائلة الملكية البريطانية والحكومة والشعب في بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال شي في رسالة وجهها إلى الملك تشارلز الثالث، وفقا لما أفاد به التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الجمعة، إن "وفاتها تمثل خسارة كبيرة للشعب البريطاني".

وفي أشارة إلى أن الملكة الراحلة كانت أول ملكة بريطانية في التاريخ تزور الصين، تعهد شي بالعمل مع الملك الجديد، في الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين لندن وبكين، لتعزيز "التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك