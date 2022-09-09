أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى حوالي 52 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 51 ألفا و900 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2122 دبابة و4575 من المركبات المدرعة و1237 من النظم المدفعية و306 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و239 طائرة و211 مروحية و15 سفينة و3399 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 114 وحدة من المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.