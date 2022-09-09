 الإمارات تعلن تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية - بوابة الشروق
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الإمارات تعلن تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:19 م

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وذكر ديوان الرئاسة - في بيان أصدره اليوم وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري.

وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطاني الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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