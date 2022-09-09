العاهل الأردني يبعت برسالة تعزية لملك بريطانيا في وفاة إليزابيث الثانية

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن تعازيه الحارة إلى الملك تشارلز الثالث، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة.

ولفت العاهل الأردني - في رسالة تعزية بعثها إلى الملك تشارلز الثالث - إلى "الأثر الكبير الذي كان للملكة إليزابيث الثانية على المستوى العالمي"، قائلاً : "إنها كانت مثالاً للحكمة والقيادة المتزنة والتفاني في خدمة شعبها".

وأشار إلى دور الملكة إليزابيث الثانية، في تعزيز العلاقات الوطيدة بين العائلتين المالكتين والشعبين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

كما بعث الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، مؤكدًا وقوف الأردن حكومة وشعبًا إلى جانب حكومة المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الوقت العصيب.